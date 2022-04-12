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«Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю

13.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко пригласили в студию председателя Псковского областного Совета профсоюзов Игоря Иванова. Они обсудили деятельность профсоюзов в Псковской области, планы и перспективы, подготовку к Первомаю, позицию ФНПР по спецоперации России на территории Украины и другие актуальные темы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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