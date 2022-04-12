12.04.2022 12:35 «Гонки по вертикали»: ЛДПР без Жириновского, атака на Милонаец и командировка на фронт
12.04.2022 12:35 «Гайд-парк»: Владимир Панченко о региональном бизнесе в условиях санкций и проверок
«Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю
13.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко пригласили в студию председателя Псковского областного Совета профсоюзов Игоря Иванова. Они обсудили деятельность профсоюзов в Псковской области, планы и перспективы, подготовку к Первомаю, позицию ФНПР по спецоперации России на территории Украины и другие актуальные темы.
Источник: ПЛН-FM
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