«Двое на одного»: Артур Гайдук о работе в региональном парламенте, волонтерстве и мобилизации

Гость студии - лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук.

Круг вопросов, которые с ним обсудили ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко, касался его работы в региональном парламенте, частичной мобилизации и волонтерства, в частности, помощи украинским беженцам на приграничных пунктах в Псковской области.

Источник: ПЛН-FM