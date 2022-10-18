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«Двое на одного»: Артур Гайдук о работе в региональном парламенте, волонтерстве и мобилизации

19.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук.

Круг вопросов, которые с ним обсудили ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко, касался его работы в региональном парламенте, частичной мобилизации и волонтерства, в частности, помощи украинским беженцам на приграничных пунктах в Псковской области.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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