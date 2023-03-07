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«Двое на одного»: Андрей Маковский о трехлетии «Новых людей», вызовах-2023 и критике партии

08.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - депутат Псковского областного Собрания (фракция «Новые люди») Андрей Маковский.

Ведущие Александр Савенко и Константин Калиниченко поговорили с ним о трехлетии партии и вызовах этого года. Чем «Новые люди» отличаются от неновых людей из других партий? Что происходит в региональном отделении партии? Реально ли вернуться к однопартийной системе в России? Готовы ли «Новые люди» стать частью некой объединенной партии власти? В чем Андрей Маковский видит главные вызовы 2023 года и как относится к критике в свой адрес и в адрес партии? И, наконец, кто от «Новых людей» пойдет на губернаторские выборы в Псковской области? Ответы на э ти и многие другие вопросы — в течение ближайшего часа.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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