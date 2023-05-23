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«Двое на одного»: Александр Серавин об общественно-политической ситуации в регионе в год выборов

24.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

Ведущие Максим Костиков и Олег Добрынин поговорили с ним об общественно-политической ситуации в регионе в год выборов:

  • Насколько она стабильна и контролируют ли ее власти?

  • Можно ли в преддверии губернаторских выборов говорить о консолидации элит вокруг действующего главы региона или у него есть реальные конкуренты?

  • Будут ли единороссы делиться с оппозиционными кандидатами голосами муниципальных депутатов, чтобы они преодолели фильтр?

  • Нужно ли возвращаться к однодневным выборам с учетом отмены ковидных ограничений? Зачем в Великие Луки направили десант чиновников областного правительства?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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