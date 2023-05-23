«Двое на одного»: Александр Серавин об общественно-политической ситуации в регионе в год выборов

Гость студии — заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

Ведущие Максим Костиков и Олег Добрынин поговорили с ним об общественно-политической ситуации в регионе в год выборов:

Насколько она стабильна и контролируют ли ее власти?

Можно ли в преддверии губернаторских выборов говорить о консолидации элит вокруг действующего главы региона или у него есть реальные конкуренты?

Будут ли единороссы делиться с оппозиционными кандидатами голосами муниципальных депутатов, чтобы они преодолели фильтр?