14:00 «Двое на одного»: Олег Брячак об отказе от участия в выборах губернатора и ситуации в «Справедливой России»
«Двое на одного»: Олег Брячак об отказе от участия в выборах губернатора и ситуации в «Справедливой России»
07.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Олег Брячак. Он рассказал о ситуации в партии, а также пояснил причины своего отказа от участия в выборах губернатора Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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