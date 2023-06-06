«Двое на одного»: Олег Брячак об отказе от участия в выборах губернатора и ситуации в «Справедливой России»

Гость студии - председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду!» Олег Брячак. Он рассказал о ситуации в партии, а также пояснил причины своего отказа от участия в выборах губернатора Псковской области.

Источник: ПЛН-FM