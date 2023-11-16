16.11.2023 13:00 «Беседка»: Марина Борисенкова о транспортной доступности людей с ограниченными возможностями
«Изборские истории» с Александром Донецким: На радио «ПЛН FM» очередная премьера
17.11.2023 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» очередная премьера - программа «Изборские истории». Дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в Изборском музее-заповеднике — об этом и многом другом радиослушателям будет рассказывать ведущий программы Александр Донецкий.
Сегодня в выпуске:
• Идеология музея: зачем люди едут в Изборск?
• Жемчужина в «Серебряном ожерелье России»: итоги высокого тур сезона;
• «За землю русскую»: новая историческая экспозиция в Доме купца Анисимова
• «Крепость духа» в Северной столице и Подмосковье: наследие Бориса Скобельцына.
Программа «Изборские истории» - совместный проект радио «ПЛН FM» и музея-заповедника «Изборск».
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати