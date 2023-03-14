14.03.2023 12:50 «Гонки по вертикали»: Псковский политический «Оскар», спецназ наставников и выборы как репетиция
«Армрестлинг»: Игорь Сопов VS Николай Кузьмин
15.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»
В программе «Армрестлинг» вас ждет столкновение мнений председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова и активиста псковского «Яблока», муниципального депутата Николая Кузьмина.
Какая избирательная система лучше - российская или западная? Есть ли шанс у оппозиции победить власть на выборах, в том числе в сентябре этого года? Надо ли бояться многодневного голосования с использованием технологии ДЭГ? Об этом и многом другом с участниками эфира поговорил политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Источник: ПЛН-FM
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