02.05.2023 18:24 «Дневной дозор»: Распределение для студентов-бюджетников — нарушение прав или необходимость?1
02.05.2023 12:55 «Гонки по вертикали»: клуб политических знатоков, пробный шар Брячака и 9 мая без парада
02.05.2023 12:35 «Гайд-парк»: Елена Даньшова об эффективности «парламентских часов» и возврате к советской модели школьного образования
01.05.2023 14:00 «Постскриптум»: «Страна банкротов» и не пора ли отказаться от празднования Первомая
«Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ
03.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Вас ждет столкновение мнений председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского и первого секретаря Псковского райкома КПРФ, депутата Псковского районного Собрания Михаила Вяткина.
Центральная тема для обсуждения - использование технологии дистанционного электронного голосования на выборах. Если «Новые люди» выступают за использование ДЭГ, то коммунисты, наоборот, против. Чьи аргументы весомее, узнаем сегодня в программе «Армрестлинг».
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати