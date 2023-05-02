«Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ

Вас ждет столкновение мнений председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского и первого секретаря Псковского райкома КПРФ, депутата Псковского районного Собрания Михаила Вяткина.

Центральная тема для обсуждения - использование технологии дистанционного электронного голосования на выборах. Если «Новые люди» выступают за использование ДЭГ, то коммунисты, наоборот, против. Чьи аргументы весомее, узнаем сегодня в программе «Армрестлинг».

Источник: ПЛН-FM