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«Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ

03.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Вас ждет столкновение мнений председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского и первого секретаря Псковского райкома КПРФ, депутата Псковского районного Собрания Михаила Вяткина.

Центральная тема для обсуждения - использование технологии дистанционного электронного голосования на выборах. Если «Новые люди» выступают за использование ДЭГ, то коммунисты, наоборот, против. Чьи аргументы весомее, узнаем сегодня в программе «Армрестлинг».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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