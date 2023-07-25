«Армрестлинг»: Алексей Севастьянов Vs Олег Брячак. На чьей стороне правда?

«Армрестлинг»: Алексей Севастьянов Vs Олег Брячак. На чьей стороне правда? Гости студии - депутаты Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов («Единая Россия») и Олег Брячак («Справедливая Россия - За правду»).

Поводом для проведения этого поединка стал недавний конфликт на сессии регионального парламента. Алексей Севастьянов обвинил Олега Брячака в том, что тот распространяет неправду, описывая ситуацию с мобилизованным псковским студентом, которого якобы хотели отчислить из учебного заведения. В свою очередь эсер возмутился тем, что его обвиняют во лжи. Возникла шумная перепалка и спикер Александр Котов даже был вынужден пойти на такой как шаг как отключение микрофона. Спор оппонентов получил общественный резонанс и продолжение в студии «ПЛН FM».

Источник: ПЛН-FM