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«Армрестлинг». Александр Братчиков vs Олег Брячак: Вейпы, образование, популизм

04.10.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня в студии столкнулись во мнениях вице-спикер Псковского областного Собрания («Единая Россия») Александр Братчиков и его коллега, региональный парламентарий от партии «Справедливая Россия - за Правду» Олег Брячак.

Поводом для поединка стал принятый 28 сентября закон, запрещающий посещение детьми вейп-шопов. Оба депутата стали участниками спора, возникшем на сессии регионального парламента при обсуждении данной темы. Олег Брячак не поддержал законопроект, посчитав, что он принесет проблемы предпринимателям, а Александр Братчиков, как и большинство депутатов, поддержал запрет, считая, что детям и подросткам в таких заведениях как вейп-шопы, делать нечего. Сегодня в студии дискуссия продолжилась. Также депутаты подискутировали и на другие актуальные темы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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