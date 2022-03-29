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«Беседка»: О премьере спектакля «Дядя Ваня»

30.03.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - артистка Псковского театра драмы Александра Кашина. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о спектакле «Дядя Ваня», премьера которого состоится в Пскове сегодня, 30 марта.

Александра Кашина присоединилась к труппе Псковского драмтеатра в 2021 году по окончании факультета музыкального театра ГИТИСа. Псковичи уже могли видеть артистку в

главной роли в спектакле «Сережа очень тупой», а также в спектакле «Зойкина квартира». И вот новый спектакль - «Дядя Ваня» - по одноименной пьесе Чехова. Будет ли это постановка классическая, без внезапной обнаженки, мата и эпатажа? Как артистам, задействованным в премьерном спектакле, работалось с режиссером — Павлом Зобниным?

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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