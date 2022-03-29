«Беседка»: О премьере спектакля «Дядя Ваня»

Гость студии - артистка Псковского театра драмы Александра Кашина. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о спектакле «Дядя Ваня», премьера которого состоится в Пскове сегодня, 30 марта.



Александра Кашина присоединилась к труппе Псковского драмтеатра в 2021 году по окончании факультета музыкального театра ГИТИСа. Псковичи уже могли видеть артистку в

главной роли в спектакле «Сережа очень тупой», а также в спектакле «Зойкина квартира». И вот новый спектакль - «Дядя Ваня» - по одноименной пьесе Чехова. Будет ли это постановка классическая, без внезапной обнаженки, мата и эпатажа? Как артистам, задействованным в премьерном спектакле, работалось с режиссером — Павлом Зобниным?

Источник: ПЛН-FM