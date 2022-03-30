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«Беседка»: Андрей Михеев о поддержке региональной экономики в условиях кризиса

31.03.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии – председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев. Ключевая тема разговора - «Региональная экономика и инвестиции в Псковской области – новые вызовы».

Как гость студии оценивает нынешнее состояние экономики Псковской области: в какой части ее уже коснулся кризис, связанный с геополитическими процессами? Какие отрасли уже ощутили на себе негативные последствия? Кому сейчас приходится тяжело? Какие предприятия приостановили работу? Какие предпринимаются меры со стороны региональной власти, чтобы помочь самим компаниям? Как дела обстоят на строительном рынке? И что будет с инвестициями в региональную экономику? О них стоит забыть? Об этом и многом другом с Андреем Михеевым побеседовала ведущая Любовь Кузнецова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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