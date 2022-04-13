www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
9 марта 12 апреля 4 апреля 11 апреля 6 апреля Телефон прямого эфира 6 апреля 7 апреля 7 апреля 8 апреля 11 апреля 13 апреля 11 апреля 28 марта 7 апреля Телефон прямого эфира

«Беседка»: Марина Гаращенко о коллективном иммунитете и новых вызовах для здравоохранения

14.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии – председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущая Дина Дабришюте обсудила с ней ситуацию по заболеваемости коронавирусом и новые вызовы для системы здравоохранения псковского региона.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты