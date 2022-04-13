13.04.2022 14:00 «Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю
«Беседка»: Марина Гаращенко о коллективном иммунитете и новых вызовах для здравоохранения
14.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии – председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
Ведущая Дина Дабришюте обсудила с ней ситуацию по заболеваемости коронавирусом и новые вызовы для системы здравоохранения псковского региона.
Источник: ПЛН-FM
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