«Беседка»: Марина Гаращенко о коллективном иммунитете и новых вызовах для здравоохранения

Гость студии – председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ведущая Дина Дабришюте обсудила с ней ситуацию по заболеваемости коронавирусом и новые вызовы для системы здравоохранения псковского региона.

Источник: ПЛН-FM