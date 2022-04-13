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«Беседка»: Эльвира Мелех о бережливых технологиях в детской поликлинике

13.04.2022 18:10 «ПЛН-FM»

В рамках цикла программ, посвященных вопросам повышения доступности и качества оказания медпомощи, ведущая Любовь Кузнецова пообщалась с главным врачом Псковской детской городской поликлиники Эльвирой Мелех. Она рассказала о работе коллектива учреждения в период пандемии, о переоснащении поликлиники и внедрении бережливых технологий, а также поделилась, как остоят дела с кадрами в поликлинике.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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