«Беседка»: Гремячая гора. Сохранение через развитие

Гость программы «Беседка» – руководитель Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая.

Недавно общественный совет объявил открытый конкурс на лучший проект развития территории вокруг Гремячей башни. Почему общественники «бьются» за эту точку на карте Пскова? О каком развитии может идти речь, если там охраняется даже ландшафт? Как в обсуждении планов сохранения и благоустройства Гремячей горы смогут поучаствовать жители города и профессиональное сообщество? Об этом с Натальей Савицкой поговорила ведущая Любовь Кузнецова.

Источник: ПЛН-FM