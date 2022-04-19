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«Беседка»: Андрей Ермаков об образовании и демографии
20.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии – и.о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография» на территории псковского региона, а также вопросы подготовки к ЕГЭ и летнему детскому отдыху.
Источник: ПЛН-FM
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