«Беседка»: Андрей Ермаков об образовании и демографии

Гость студии – и.о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним реализацию национальных проектов «Образование» и «Демография» на территории псковского региона, а также вопросы подготовки к ЕГЭ и летнему детскому отдыху.

Источник: ПЛН-FM