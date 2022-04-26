«Беседка»: «Тепло нашего города». Что объединяет людей разных профессий и увлечений?

Сегодня гостями студии стали сразу три гостя: инженер службы энергосбыта муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко, активист движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков председатель городской Федерации кудо Илья Кучеров. Казалось бы, что объединяет в одной студии людей разных профессий и увлечений? Ответ прост — все они являются представителями недавно созданной общественной организации «Тепло нашего города». Участники программы рассказали о миссии организации, принципах ее работы и о проектах, которые планируются к реализации.

Источник: ПЛН-FM