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«Беседка»: «Тепло нашего города». Что объединяет людей разных профессий и увлечений?
27.04.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня гостями студии стали сразу три гостя: инженер службы энергосбыта муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Марина Даниленко, активист движения «Убитые дороги Пскова» Николай Мельков председатель городской Федерации кудо Илья Кучеров. Казалось бы, что объединяет в одной студии людей разных профессий и увлечений? Ответ прост — все они являются представителями недавно созданной общественной организации «Тепло нашего города». Участники программы рассказали о миссии организации, принципах ее работы и о проектах, которые планируются к реализации.
Источник: ПЛН-FM
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