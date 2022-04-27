«Беседка»: Андрей Ермаков о планах по нацпроектам «Образование» и «Демография»

В рамках цикла программ, посвященных реализации национальных проектов в нашей области, сегодня мы общаемся руководителем комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым. Он рассказывает о планах на текущий год в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в нашем регионе.

Источник: ПЛН-FM