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«Беседка»: Андрей Ермаков о планах по нацпроектам «Образование» и «Демография»
28.04.2022 13:00 «ПЛН-FM»
В рамках цикла программ, посвященных реализации национальных проектов в нашей области, сегодня мы общаемся руководителем комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым. Он рассказывает о планах на текущий год в рамках реализации национальных проектов «Образование» и «Демография» в нашем регионе.
Источник: ПЛН-FM
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