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«Беседка»: Вывоз ТКО. Проблемные вопросы и перспективы

22.07.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Ключевая тема - «Вывоз ТКО: проблемные вопросы и перспективы». Ведущий Константин Калиниченко вместе с гостем - директором псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александром Киселевым разбирались в ряде ситуаций, которые являются следствием, скорее, недопонимания участниками реформы своих обязанностей или нежелания их исполнять.

Если мусорный контейнер сломался, за чей счет его будут менять? Что делать с крупногабаритным мусором, которым захламляют обычные контейнерные площадки? Есть ли сложности с оплатой квитанций за вывоз ТКО и как они решаются? Подробные разъяснения на этот счет дал Александр Киселев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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