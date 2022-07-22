«Беседка»: Вывоз ТКО. Проблемные вопросы и перспективы

Ключевая тема - «Вывоз ТКО: проблемные вопросы и перспективы». Ведущий Константин Калиниченко вместе с гостем - директором псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александром Киселевым разбирались в ряде ситуаций, которые являются следствием, скорее, недопонимания участниками реформы своих обязанностей или нежелания их исполнять.

Если мусорный контейнер сломался, за чей счет его будут менять? Что делать с крупногабаритным мусором, которым захламляют обычные контейнерные площадки? Есть ли сложности с оплатой квитанций за вывоз ТКО и как они решаются? Подробные разъяснения на этот счет дал Александр Киселев.

Источник: ПЛН-FM