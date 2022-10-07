«Беседка»: О позитивных изменениях в Островской межрайонной больнице

В рамках цикла программ, посвященных повышению доступности и качества оказания медицинской помощи в нашем регионе, ведущая Любовь Кузнецова беседует с главным врачом Островской межрайонной больницы Ириной Богачевой. За последние пару лет многие учреждения Псковской области ощутили на себе поддержку нацпроекта «Здравоохранение», различных профильных региональных и государственных программ. Какие важные позитивные изменения произошли в Островской больнице? Как проходит модернизация первичного звена? Насколько востребованы услуги так называемой «поликлиники на колесах»? Какие механизмы поддержки используются в учреждении, чтобы привлечь новые кадры?

Источник: ПЛН-FM