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«Беседка»: О сотрудничестве Псковской области и подшефного района Херсонской области

14.10.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - глава ВГА Бериславского административного района Херсонской области Андрей Костюк. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о сотрудничестве данного района с Псковской областью, которая взяла над ним шефство.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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