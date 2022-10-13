«Беседка»: О сотрудничестве Псковской области и подшефного района Херсонской области

Гость студии - глава ВГА Бериславского административного района Херсонской области Андрей Костюк. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о сотрудничестве данного района с Псковской областью, которая взяла над ним шефство.

Источник: ПЛН-FM