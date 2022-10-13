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«Беседка»: О сотрудничестве Псковской области и подшефного района Херсонской области
14.10.2022 13:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - глава ВГА Бериславского административного района Херсонской области Андрей Костюк. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о сотрудничестве данного района с Псковской областью, которая взяла над ним шефство.
Источник: ПЛН-FM
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