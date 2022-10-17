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«Беседка»: Об итогах археологического сезона в Псковской области
18.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Новый выпуск программы «Беседка» посвящен итогам археологического сезона 2022 года в Псковской области. На каких объектах Пскова археологи вели исследования в этом году, чего интересного нашли? В каких еще уголках региона побывали археологические экспедиции, кроме областного центра? С какими трудностями псковские археологи столкнулись и какие планы строят на следующий сезон? Об этом рассказали представители «Археологического центра Псковской области»: директор учреждения Марина Кулакова и начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки Александр Михайлов.
Источник: ПЛН-FM
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