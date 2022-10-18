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«Беседка»: Как бороться с тревожностью — советы психолога

19.10.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - психолог, бизнес-тренер Сергей Калинин. Тема, которую с ним сегодня обсудил ведущий Артем Татаренко, - «Как бороться с тревожностью?».

Тревожные времена - тревожная статистика. По последним результатам исследования фонда «Общественное мнение» уровень тревожных настроений россиян составляет 70%. Это самый высокий показатель за последние несколько лет. При этом, когда специалисты того же ФОМ проводили аналогичный опрос 18 сентября, о чувстве тревоги заявили всего 35% респондентов — то есть вдвое меньше участников, чем сейчас. Как бороться с тревожностью и с паническими настроениями на фоне частичной мобилизации? Как поддержать своих детей? Что можно посоветовать тем, кто отправляется сейчас в Вооруженные силы? Могут ли спасением от тревожности стать антидепрессанты и алкоголь? Ответы на эти и многие другие вопросы — прямо сейчас.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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