«Беседка»: «Виртуозы арфы»

10 ноября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится концерт «Виртуозы арфы». По словам организаторов — Театрально-концертной дирекции, это будет концерт-событие, объединяющее поклонников звучания прекрасного инструмента и солистов оркестров ведущих музыкальных театров России, Санкт-Петербургской и Псковской филармоний. В числе участников на сцену поднимутся солистка оркестра Большого театра России, директор Русского арфового общества Ника Рябчиненко и солистка оркестра Михайловского театра, приглашенная артистка Мариинского театра Татьяна Репникова. А сегодня в студии с ними побеседовала ведущая Анастасия Сливинская.

Источник: ПЛН-FM