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«Беседка»: Как снять малобюджетное независимое кино в небольшом городе России?
11.11.2022 18:35 «ПЛН-FM»
Гость сегодняшней «Беседки» - режиссер игрового и документального кино Лиза Тезнева. Она расскажет, как начинают свой творческий путь молодые режиссеры и как снять малобюджетное независимое кино в небольшом городе России.
Источник: ПЛН-FM
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