«Беседка»: Как снять малобюджетное независимое кино в небольшом городе России?

Гость сегодняшней «Беседки» - режиссер игрового и документального кино Лиза Тезнева. Она расскажет, как начинают свой творческий путь молодые режиссеры и как снять малобюджетное независимое кино в небольшом городе России.

Источник: ПЛН-FM