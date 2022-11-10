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«Беседка»: Как снять малобюджетное независимое кино в небольшом городе России?

11.11.2022 18:35 «ПЛН-FM»

Гость сегодняшней «Беседки» - режиссер игрового и документального кино Лиза Тезнева. Она расскажет, как начинают свой творческий путь молодые режиссеры и как снять малобюджетное независимое кино в небольшом городе России.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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