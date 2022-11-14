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«Беседка»: О единственном в мире мемориальном музее Софьи Ковалевской
15.11.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - Светлана Белюкова, заведующая единственного в мире Мемориального музея-усадьбы С.В. Ковалевской. Он располагается в деревне Полибино Великолукского района. Сейчас очень много говорят о расцвете внутреннего туризма в России. Ощущается ли рост интереса к музею-усадьбе Софьи Ковалевской? Ради каких экспонатов стоит обязательно его посетить? Есть ли надежда, что в ближайшем будущем экспозиция будет располагаться не только во флигеле, но и в главном усадебном доме? Каково «самочувствие» Полибинского парка, нужна ли ему помощь специалистов?
Источник: ПЛН-FM
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