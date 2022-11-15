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«Беседка»: Вера Емельянова о нацпроекте «Образование» и капремонте псковских школ
16.11.2022 13:00 «ПЛН-FM»
В рамках цикла программ, посвященных реализации национальных проектов в Псковской области, Любовь Кузнецова беседует с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой. Разговор посвящен реализации национального проекта «Образование». Отдельное внимание было уделено программе капитального ремонта школ.
Источник: ПЛН-FM
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