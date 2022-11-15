«Беседка»: Вера Емельянова о нацпроекте «Образование» и капремонте псковских школ

В рамках цикла программ, посвященных реализации национальных проектов в Псковской области, Любовь Кузнецова беседует с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой. Разговор посвящен реализации национального проекта «Образование». Отдельное внимание было уделено программе капитального ремонта школ.

Источник: ПЛН-FM