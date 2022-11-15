www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 ноября 14 ноября 7 ноября Телефон прямого эфира 11 ноября 21 октября 10 ноября 15 ноября 9 ноября 15 ноября 14 ноября 14 ноября 15 ноября Телефон прямого эфира 7 ноября 14 ноября

«Беседка»: Вера Емельянова о нацпроекте «Образование» и капремонте псковских школ

16.11.2022 13:00 «ПЛН-FM»

В рамках цикла программ, посвященных реализации национальных проектов в Псковской области, Любовь Кузнецова беседует с первым заместителем губернатора Верой Емельяновой. Разговор посвящен реализации национального проекта «Образование». Отдельное внимание было уделено программе капитального ремонта школ.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты