«Беседка»: О достижениях и планах Псковского русского народного хора

Гость программы - художественный руководитель и главный балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества России Псковского русского народного хора, заслуженный работник культуры Ирина Федорова. Анастасия Сливинская поговорила с ней о достижениях и планах Псковского русского народного хора.

Источник: ПЛН-FM