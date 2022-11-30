12:35 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о бюджете, спортивной инфраструктуре и навигации на Талабские острова
30.11.2022 13:00 «Гайд-парк»: Петр Алексеенко о ситуации в обкоме КПРФ и праздновании 100-летия СССР
«Беседка»: О достижениях и планах Псковского русского народного хора
01.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Гость программы - художественный руководитель и главный балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества России Псковского русского народного хора, заслуженный работник культуры Ирина Федорова. Анастасия Сливинская поговорила с ней о достижениях и планах Псковского русского народного хора.
Источник: ПЛН-FM
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