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«Беседка»: О достижениях и планах Псковского русского народного хора

01.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Гость программы - художественный руководитель и главный балетмейстер заслуженного коллектива народного творчества России Псковского русского народного хора, заслуженный работник культуры Ирина Федорова. Анастасия Сливинская поговорила с ней о достижениях и планах Псковского русского народного хора.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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