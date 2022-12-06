«Беседка»: О любви к астрономии

Гость программы - астроном-любитель Максим Евдокимов. Ведущая Анастасия Сливинская говорит с ним о деятельности клуба «Автро-Псков» и в целом о том, насколько в Пскове любят астрономию и в какую сумму обходится эта любовь.

Источник: ПЛН-FM