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«Беседка»: О любви к астрономии

07.12.2022 19:00 «ПЛН-FM»

Гость программы - астроном-любитель Максим Евдокимов. Ведущая Анастасия Сливинская говорит с ним о деятельности клуба «Автро-Псков» и в целом о том, насколько в Пскове любят астрономию и в какую сумму обходится эта любовь.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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