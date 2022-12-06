14:00 «Обратный отсчет»: Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников об итогах 2022 года
06.12.2022 12:50 «Гонки по вертикали»: визиты недели, слово прокурора и подготовка к губернаторским выборам
«Беседка»: О любви к астрономии
07.12.2022 19:00 «ПЛН-FM»
Гость программы - астроном-любитель Максим Евдокимов. Ведущая Анастасия Сливинская говорит с ним о деятельности клуба «Автро-Псков» и в целом о том, насколько в Пскове любят астрономию и в какую сумму обходится эта любовь.
Источник: ПЛН-FM
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