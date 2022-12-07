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«Беседка»: Андрей Михеев о самочувствии экономики в условиях санкций и мобилизации

08.12.2022 13:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев. Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о самочувствии региональной экономики в условиях санкций и мобилизации.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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