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«Беседка»: Андрей Михеев о самочувствии экономики в условиях санкций и мобилизации
08.12.2022 13:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев. Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о самочувствии региональной экономики в условиях санкций и мобилизации.
Источник: ПЛН-FM
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