«Беседка»: Андрей Михеев о самочувствии экономики в условиях санкций и мобилизации

Гость студии - председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев. Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о самочувствии региональной экономики в условиях санкций и мобилизации.

Источник: ПЛН-FM