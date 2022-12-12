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«Беседка»: О дендрологическом анализе в Пскове

13.12.2022 19:00 «ПЛН-FM»

Гость программы - доцент экологии и экспериментальной биологии Псковского государственного университета, кандидат биологических наук Нина Истомина. Ведущая Анастасия Сливинская беседует с ней о дендрологическом анализе, который проводился в Пскове: на каких территориях он проводился, какой результат показал, какие деревья лучше сажать в Пскове и насколько грамотно сейчас осуществляется высадка деревьев и их спиливание в городе.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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