«Беседка»: О дендрологическом анализе в Пскове
13.12.2022 19:00 «ПЛН-FM»
Гость программы - доцент экологии и экспериментальной биологии Псковского государственного университета, кандидат биологических наук Нина Истомина. Ведущая Анастасия Сливинская беседует с ней о дендрологическом анализе, который проводился в Пскове: на каких территориях он проводился, какой результат показал, какие деревья лучше сажать в Пскове и насколько грамотно сейчас осуществляется высадка деревьев и их спиливание в городе.
Источник: ПЛН-FM
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