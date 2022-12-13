«Беседка»: Композитор Николай Мишуков о своем 90-летии и творческих планах

Гость студии - музыкант, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Карелии и Почетный гражданин города Пскова Николай Мишуков.

Он является автором около пятисот музыкальных произведений, пропагандистом хорового искусства и наставником целого поколения хоровых дирижеров. 21 декабря 1932 года маэстро будет отмечать свое 90-летие. В рамках эфира он рассказал, как отметит круглую дату, и поделился дальнейшими творческими планами.

Источник: ПЛН-FM