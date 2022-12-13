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«Беседка»: Композитор Николай Мишуков о своем 90-летии и творческих планах
14.12.2022 13:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - музыкант, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Карелии и Почетный гражданин города Пскова Николай Мишуков.
Он является автором около пятисот музыкальных произведений, пропагандистом хорового искусства и наставником целого поколения хоровых дирижеров. 21 декабря 1932 года маэстро будет отмечать свое 90-летие. В рамках эфира он рассказал, как отметит круглую дату, и поделился дальнейшими творческими планами.
Источник: ПЛН-FM
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