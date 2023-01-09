«Беседка»: О перспективах ZAGA-GAME в Пскове

Гость студии - совладелец арены виртуальной реальности ZAGA-GAME Александр Дмитриев.

Напомним, эта уникальная в своем роде площадка открылась в ТРК «Акваполис» Пскова в ноябре прошлого года. Что такое ZAGA-GAME, чем это развлечение уникально и какие возможности предлагает для игроков? Что показали первые месяцы работы арены виртуальной реальности в Пскове? Каковы ее дальнейшие перспективы? Об этом и многом другом с гостем студии поговорил ведущий Артем Татаренко.

Источник: ПЛН-FM