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«Беседка»: О перспективах ZAGA-GAME в Пскове

10.01.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - совладелец арены виртуальной реальности ZAGA-GAME Александр Дмитриев.

Напомним, эта уникальная в своем роде площадка открылась в ТРК «Акваполис» Пскова в ноябре прошлого года. Что такое ZAGA-GAME, чем это развлечение уникально и какие возможности предлагает для игроков? Что показали первые месяцы работы арены виртуальной реальности в Пскове? Каковы ее дальнейшие перспективы? Об этом и многом другом с гостем студии поговорил ведущий Артем Татаренко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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