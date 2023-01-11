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«Беседка»: Александр Либ о концерте «Старая афиша»
12.01.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - заслуженный артист России Александр Либ. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ним о предстоящем концерте ансамбля русской музыки «Псков».
Концертная программа под названием «Старая афиша» будет основана на музыке из старых кинофильмов, советских и зарубежных.
Источник: ПЛН-FM
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