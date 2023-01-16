www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 декабря 28 декабря 13 января 28 декабря Телефон прямого эфира 12 января 16 января 13 января 3 января 9 января 10 января 13 января 11 января 29 декабря 16 декабря 20 декабря

«Беседка»: Как подготовиться к Крещению Господню?

17.01.2023 12:50 «ПЛН-FM»

19 января православные верующие будут отмечать один из двенадцати главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда Иисус Христос крестился в реке Иордан.

Подробнее об истории праздника, о его духовной составляющей и значении для православных в рамках программы «Беседка» рассказал священник Антоний Афанасьев, настоятель храма святой великомученицы Варвары в Пскове, кандидат богословия.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты