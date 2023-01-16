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«Беседка»: Как подготовиться к Крещению Господню?
17.01.2023 12:50 «ПЛН-FM»
19 января православные верующие будут отмечать один из двенадцати главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Праздник установлен в память о евангельском событии, когда Иисус Христос крестился в реке Иордан.
Подробнее об истории праздника, о его духовной составляющей и значении для православных в рамках программы «Беседка» рассказал священник Антоний Афанасьев, настоятель храма святой великомученицы Варвары в Пскове, кандидат богословия.
Источник: ПЛН-FM
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