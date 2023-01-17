16.01.2023 18:30 Рейтингомер: отставки недели, сапог-чулок для главы и переплевывание из-за «Чебурашки»
«Беседка»: Наталия Дубровская об итогах работы Изборского музея и о планах на 2023 год
18.01.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор Изборского музея-заповедника Наталия Дубровская. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о том, что сотрудникам музея удалось сделать за прошлый год, чем они порадовали гостей Изборска на новогодних праздниках, а также о планах на 2023 год.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати