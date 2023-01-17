«Беседка»: Наталия Дубровская об итогах работы Изборского музея и о планах на 2023 год

Гость студии - директор Изборского музея-заповедника Наталия Дубровская. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о том, что сотрудникам музея удалось сделать за прошлый год, чем они порадовали гостей Изборска на новогодних праздниках, а также о планах на 2023 год.

Источник: ПЛН-FM