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«Беседка»: Наталия Дубровская об итогах работы Изборского музея и о планах на 2023 год

18.01.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор Изборского музея-заповедника Наталия Дубровская. Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о том, что сотрудникам музея удалось сделать за прошлый год, чем они порадовали гостей Изборска на новогодних праздниках, а также о планах на 2023 год.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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