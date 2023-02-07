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«Беседка»: Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах
08.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»
В Псковской области стартовала очередная реформа местного самоуправления, по которой в целом ряде районов городские и сельские поселения будут укрупнены и на их основе появятся муниципальные округа. Критики реформы в публичном пространстве транслируют ряд тезисов-страшилок.
Насколько они имеют под собой основание, сегодня прокомментировали начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская.
Источник: ПЛН-FM
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