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«Беседка»: Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах

08.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»

В Псковской области стартовала очередная реформа местного самоуправления, по которой в целом ряде районов городские и сельские поселения будут укрупнены и на их основе появятся муниципальные округа. Критики реформы в публичном пространстве транслируют ряд тезисов-страшилок.

Насколько они имеют под собой основание, сегодня прокомментировали начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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