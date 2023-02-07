«Беседка»: Муниципальная реформа в Псковской области в вопросах и ответах

В Псковской области стартовала очередная реформа местного самоуправления, по которой в целом ряде районов городские и сельские поселения будут укрупнены и на их основе появятся муниципальные округа. Критики реформы в публичном пространстве транслируют ряд тезисов-страшилок.

Насколько они имеют под собой основание, сегодня прокомментировали начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова и председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская.

Источник: ПЛН-FM