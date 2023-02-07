www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
13 января 31 января 20 января 3 января 28 декабря 17 января 27 января 29 декабря 2 февраля 11 января 3 февраля 6 февраля 7 февраля 31 января 6 февраля Телефон прямого эфира

«Беседка»: Татьяна Арсентьева и Константин Абабков о концерте «Домой»

08.02.2023 19:00 «ПЛН-FM»

В гостях у Анастасии Сливинской обладатели почетного звания «Душа земли Псковской» - артистка, певица Татьяна Арсентьева и руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков. Они рассказали о концерте «Домой», который 10 февраля состоится в Доме офицеров.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты