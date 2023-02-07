«Беседка»: Татьяна Арсентьева и Константин Абабков о концерте «Домой»

В гостях у Анастасии Сливинской обладатели почетного звания «Душа земли Псковской» - артистка, певица Татьяна Арсентьева и руководитель заслуженного коллектива народного творчества России ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков. Они рассказали о концерте «Домой», который 10 февраля состоится в Доме офицеров.

Источник: ПЛН-FM