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«Беседка»: Валерий Гарбузов о новой политической реальности и шансах на потепление отношений РФ и Запада

13.02.2023 18:45 «ПЛН-FM»

Гость нового выпуска программы - российский политолог, директор Института США и Канады Российской академии наук, член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов. С 1985 по 2000 годы он преподавал в Псковском государственном педагогическом институте, и хотя уже более 20 лет живет Москве, не утрачивает связи с родным городом и вузом. 14 февраля Валерий Гарбузов будет участвовать в научно-образовательном семинаре «Глобальные вызовы XXI века».

Его нынешний приезд в Псков совпал с периодом формирования новой политической реальности и беспрецедентного обострения в отношениях России и коллективного Запада. Как директор Института США и Канады оценивает сложившуюся ситуацию и формат взаимоотношений между Россией и США с Западом? Видит ли он хоть какой-то повод для оптимизма и как это отразится на приграничной Псковской области? Об этом и многом другом с Валерием Гарбузовым побеседовала Татьяна Иванова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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