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«Беседка»: Александр Коновалов о восстановлении боевой техники времен ВОВ
15.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - руководитель реставрационной мастерской поискового клуба «Арьергард» Александр Коновалов. Тема разговора - «Броня крепка». Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о восстановлении боевой техники времен Великой Отечественной войны.
Источник: ПЛН-FM
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