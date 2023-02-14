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«Беседка»: Александр Коновалов о восстановлении боевой техники времен ВОВ

15.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - руководитель реставрационной мастерской поискового клуба «Арьергард» Александр Коновалов. Тема разговора - «Броня крепка». Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о восстановлении боевой техники времен Великой Отечественной войны.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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