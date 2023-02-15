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«Беседка»: Об актуальных вопросах при госрегистрации прав на недвижимость

16.02.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» начинает небольшой цикл программ «Беседка» из серии «15 актуальных вопросов при государственной регистрации прав на недвижимость». В рамках первого выпуска заместитель руководителя управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова рассказала о юбилейных датах ведомства, о произошедших в 2022 году изменениях в сфере регистрации прав на недвижимость, о сроках выполнения кадастровых работ и о лесной амнистии.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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