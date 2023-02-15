«Беседка»: Об актуальных вопросах при госрегистрации прав на недвижимость
16.02.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» начинает небольшой цикл программ «Беседка» из серии «15 актуальных вопросов при государственной регистрации прав на недвижимость». В рамках первого выпуска заместитель руководителя управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова рассказала о юбилейных датах ведомства, о произошедших в 2022 году изменениях в сфере регистрации прав на недвижимость, о сроках выполнения кадастровых работ и о лесной амнистии.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати