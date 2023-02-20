«Беседка»: «О подвигах, о славе, о любви…»

22 февраля в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области «О подвигах, о славе, о любви…». Концертная программа будет посвящена Дню защитника Отечества. В ней прозвучат произведения русских композиторов о событиях отечественной истории, о русском кадетстве, о героях разных эпох, о любви и славе, которой покрыта вся история русского воинства. Подробнее о том, что псковичей ждет на концерте, в рамках программы «Беседка» рассказали дирижер, солист симфонического оркестра Мариинского театра Иван Столбов и приглашенная солистка Государственной оперы Штутгарта Мария Айан (сопрано).

Источник: ПЛН-FM