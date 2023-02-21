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«Беседка»: Об изменениях законодательства в сфере госрегистрации прав на недвижимость

22.02.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» продолжает небольшой цикл программ «Беседка» из серии «15 актуальных вопросов при государственной регистрации прав на недвижимость».

Какие изменения законодательства начинают либо уже начали действовать в 2023 году? Какой эффект дал переход Росреестра на безбумажный оборот с МФЦ? Какие изменения ожидаются в сфере электронных сделок Росреестра и какие меры приняты для защиты права собственности граждан на недвижимость? На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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