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«Беседка»: Об изменениях законодательства в сфере госрегистрации прав на недвижимость
22.02.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» продолжает небольшой цикл программ «Беседка» из серии «15 актуальных вопросов при государственной регистрации прав на недвижимость».
Какие изменения законодательства начинают либо уже начали действовать в 2023 году? Какой эффект дал переход Росреестра на безбумажный оборот с МФЦ? Какие изменения ожидаются в сфере электронных сделок Росреестра и какие меры приняты для защиты права собственности граждан на недвижимость? На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова.
Источник: ПЛН-FM
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