«Беседка»: Об изменениях законодательства в сфере госрегистрации прав на недвижимость

Радио «ПЛН FM» продолжает небольшой цикл программ «Беседка» из серии «15 актуальных вопросов при государственной регистрации прав на недвижимость».

Какие изменения законодательства начинают либо уже начали действовать в 2023 году? Какой эффект дал переход Росреестра на безбумажный оборот с МФЦ? Какие изменения ожидаются в сфере электронных сделок Росреестра и какие меры приняты для защиты права собственности граждан на недвижимость? На эти и другие вопросы ответит заместитель руководителя управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова.

Источник: ПЛН-FM