«Беседка»: Дмитрий Белюков о депутатстве, Олимпийском движении и 80-летии подвига Матросова

Гость студии - краевед, депутат Великолукской городской Думы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним об Олимпийском движении, 80-летии подвига Александра Матросова и о депутатской деятельности.

Источник: ПЛН-FM