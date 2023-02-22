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«Беседка»: Дмитрий Белюков о депутатстве, Олимпийском движении и 80-летии подвига Матросова
23.02.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - краевед, депутат Великолукской городской Думы, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК Дмитрий Белюков. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним об Олимпийском движении, 80-летии подвига Александра Матросова и о депутатской деятельности.
Источник: ПЛН-FM
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