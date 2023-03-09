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«Беседка»: Как подготовить автомобиль к весне?
10.03.2023 12:50 «ПЛН-FM»
Накануне зимы ответственные автолюбители готовят свои «ласточки» к сезону — меняют резину, обслуживают аккумулятор… А нужно ли как-то готовить автомобиль к весне? Об этом ведущий Артем Татаренко поговорил с руководителем СТО FIT SERVICEFIT SERVICE Антоном Афанасьевым.
Источник: ПЛН-FM
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