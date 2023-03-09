«Беседка»: Как подготовить автомобиль к весне?

Накануне зимы ответственные автолюбители готовят свои «ласточки» к сезону — меняют резину, обслуживают аккумулятор… А нужно ли как-то готовить автомобиль к весне? Об этом ведущий Артем Татаренко поговорил с руководителем СТО FIT SERVICEFIT SERVICE Антоном Афанасьевым.

Источник: ПЛН-FM