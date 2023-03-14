«Беседка»: О планах по созданию археологического парка в Псковской области

Начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки «Археологического центра Псковской области» Александр Михайлов стал гостем нового выпуска программы «Беседка» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ним о планах по созданию археологического парка в Псковской области.

Источник: ПЛН-FM