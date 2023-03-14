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«Беседка»: О планах по созданию археологического парка в Псковской области
15.03.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки «Археологического центра Псковской области» Александр Михайлов стал гостем нового выпуска программы «Беседка» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ним о планах по созданию археологического парка в Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
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