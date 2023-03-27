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«Беседка»: «ПсковАРТ» об «Антигравитации», творческой провокации и женской красоте

28.03.2023 18:45 «ПЛН-FM»

На этот гостями студии стали представители Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ»: кузнец, скульптор Тимофей Силич и художник Анатолий Жбанов. Ведущая Анастасия Сливинская обсудила с ним нашумевшую историю с скульптурой «Антигравитация», которую установили рядом с домом Сафьянщикова как часть выставки «Женский образ», а потом демонтировали.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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