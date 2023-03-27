«Беседка»: «ПсковАРТ» об «Антигравитации», творческой провокации и женской красоте

На этот гостями студии стали представители Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ»: кузнец, скульптор Тимофей Силич и художник Анатолий Жбанов. Ведущая Анастасия Сливинская обсудила с ним нашумевшую историю с скульптурой «Антигравитация», которую установили рядом с домом Сафьянщикова как часть выставки «Женский образ», а потом демонтировали.

Источник: ПЛН-FM