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«Беседка»: О Фестивале русской музыки, Шаляпине и Рахманинове

04.04.2023 12:35 «ПЛН-FM»

1 апреля в Пскове открылся 49-й фестиваль русской музыки. В программу главного музыкального события весны вошли премьерные спектакли, концерты, показы фильмов и лекции. Многие мероприятия фестивальной программы посвящены Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину — в этом году отмечается 150 лет со дня их рождения. В рамках программы «Беседка» ведущая Дина Дабришюте поговорила о фестивале и творчестве этих великих людей с концертмейстером Мариинского театра Василием Поповым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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