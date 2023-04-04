www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 марта 1 марта 29 марта 29 марта Телефон прямого эфира 24 марта 29 марта 28 марта 3 апреля 28 марта 3 апреля 30 марта 14 марта 24 марта 4 апреля 2 марта

«Беседка»: Дмитрий Шахов о воссоединении семей и проверках в местах принудительного содержания

05.04.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о работе по воссоединению семей и проверках соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты