«Беседка»: Дмитрий Шахов о воссоединении семей и проверках в местах принудительного содержания

Гость студии - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о работе по воссоединению семей и проверках соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания.

Источник: ПЛН-FM