12:35 «Беседка»: Дмитрий Шахов о воссоединении семей и проверках в местах принудительного содержания
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«Беседка»: Дмитрий Шахов о воссоединении семей и проверках в местах принудительного содержания
05.04.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Ведущий Олег Добрынин поговорил с ним о работе по воссоединению семей и проверках соблюдения прав граждан в местах принудительного содержания.
Источник: ПЛН-FM
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