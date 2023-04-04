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«Беседка»: Вардан Арутюнян и Эгине Барсегян о концерте «Орган, дудук и кларнет»
05.04.2023 18:35 «ПЛН-FM»
Очередной выпуск программы «Беседка» посвящен предстоящему концерту «Орган, дудук и кларнет». Уже завтра, 6 апреля, в 19 часов на сцене Псковского колледжа искусств выступит дуэт Вардана Арутюняна (дудук, кларнет) и Эгине Барсегян (орган). В их исполнении прозвучат армянские народные мелодии и органные произведения. Накануне своего выступления музыканты рассказали, чем объясняется выбор даты концерта и как пришла идея совместить на одной сцене традиционный народный инструмент (дудук) и совершенно не армянский, а вполне себе европейский орган.
Источник: ПЛН-FM
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